"Бело-синие" определились с судьбой пятерых игроков, находившихся в составе основной команды на сборах.

Навин Малыш, Максим Дячук, Назар Волошин и Антон Царенко покинули расположение основной команды Динамо и вернутся в юношескую команду киевлян, сообщает официальный Telegram-канал "бело-синих".

Динамо может отдать 3 игроков Заре – Бурбас озвучил фамилии

Также клуб работает над трудоустройством Кристиана Биловара, которого хотят отправить в аренду.

Добавим, что в расположение Динамо вернулись представители сборной Украины, а также два легионера – Беньямин Вербич и Томаш Кендзера. Все они уже сыграли в спарринге с Янг Бойз.

Динамо и Янг Бойз сыграли матч на 3 результата – большой камбэк основы, сейвы Нещерета, упущенные шансы Ваната и Ко