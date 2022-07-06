Динамо объявило об уходе 5 игроков из расположения основной команды
"Бело-синие" определились с судьбой пятерых игроков, находившихся в составе основной команды на сборах.
Навин Малыш, Максим Дячук, Назар Волошин и Антон Царенко покинули расположение основной команды Динамо и вернутся в юношескую команду киевлян, сообщает официальный Telegram-канал "бело-синих".
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Также клуб работает над трудоустройством Кристиана Биловара, которого хотят отправить в аренду.
Добавим, что в расположение Динамо вернулись представители сборной Украины, а также два легионера – Беньямин Вербич и Томаш Кендзера. Все они уже сыграли в спарринге с Янг Бойз.
Динамо и Янг Бойз сыграли матч на 3 результата – большой камбэк основы, сейвы Нещерета, упущенные шансы Ваната и Ко