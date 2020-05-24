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Захисник Динамо розважався з донькою Суркіса в супермаркеті – дівчина опублікувала фотографії

06:30 37 Читать на русском
Захисник Динамо розважався з донькою Суркіса в супермаркеті – дівчина опублікувала фотографії
Яна Суркіс / Фото із соцмереж

Яна, молодша донька Ігоря Суркіса, провела вільний час з гравцем Динамо U-19 Крістіаном Біловаром.

Талант київського клубу разом із 17-річною дівчиною влаштували спільну закупівлю продуктів в супермаркеті.

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Яна в Instagram виклала кілька кумедних фотографій. Донька Суркіса вирішила покататися на візку, а водієм імпровізованого транспорту був Біловар.

Додамо, що 19-річний оборонець не зіграв жодного матчу за основну команду Динамо, однак в U-19 він є одним з провідних виконавців.

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Теги
Ігор Суркіс Динамо U-19 Динамо U-19 Крістіан Біловар Крістіан Біловар Динамо Динамо
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