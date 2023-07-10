Динамо оголосило про черговий спаринг – цього разу буде доступна онлайн-трансляція
10 липня 13:03 - Читать на русском
Київське Динамо продовжує підготовку до старту нового сезону.
Динамо зіграє свій четвертий контрольний матч на зборах в Австрії з Янг Бойз, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Поєдинок запланований на 12 липня, початок о 20:00. Гру можна буде переглянути в прямому ефірі на YouTube-каналі Динамо.
Зауважимо, що попередні три гри динамівців на зборах не транслювались. В них кияни розгромили Динамо Бухарест (4:1) та знищили другу команду Вольфсберга (8:0) та словенський Триглав (9:0).
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