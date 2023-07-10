Динамовцы во время одного из контрольных матчей / фото: ФК Динамо

Динамо сыграет свой четвертый контрольный матч на сборах в Австрии с Янг Бойз, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Поединок запланирован на 12 июля, начало в 20:00. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Динамо.

Заметим, что предыдущие три игры динамовцев на сборах не транслировались. В них киевляне разгромили Динамо Бухарест (4:1) и уничтожили вторую команду Вольфсберга (8:0) и словенский Триглав (9:0).

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