Динамо объявило об очередном спарринге – на этот раз будет доступна онлайн-трансляция
10 июля 13:03 - Читати українською
Киевское Динамо продолжает подготовку к старту нового сезона.
Динамо сыграет свой четвертый контрольный матч на сборах в Австрии с Янг Бойз, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Поединок запланирован на 12 июля, начало в 20:00. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Динамо.
Заметим, что предыдущие три игры динамовцев на сборах не транслировались. В них киевляне разгромили Динамо Бухарест (4:1) и уничтожили вторую команду Вольфсберга (8:0) и словенский Триглав (9:0).
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