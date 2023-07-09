Київське Динамо каменя на камені не залишило від словенського Триглава. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Контрольні матчі

Динамо – Триглав – 9:0

Голи: Ярмоленко (2), Буяльський, Лєднєв, Яцик, Діалло (2), Волошин (2)

Кияни лише сьогодні оголосили про спаринг зі словенським Триглавом, а гра пройшла за закритими дверима для преси. Після вчорашньої перемоги 8:0 над Вольфсбергом кияни продовжили феєрію – цього разу "біло-сині" розбили суперника з рахунком 9:0.

Дебютні гол та асисти Ярмоленка у відеоогляді матчу Динамо – Вольфсберг – 8:0

Рахунок у грі відкрив Ярмоленко, який добив м'яч у ворота з близької відстані. Подвоїв перевагу Буяльський після тонкого пасу Шапаренка, а третій гол забив Ярмола. Лєднєв зробив рахунок 4:0 ударом під поперечку. Яцик класним ударом з лінії штрафного забив п'ятий.

На цьому знущання з суперника не закінчилось – Діалло та Назар Волошин оформили по дублю та довели рахунок до 9:0.

Динамо забило 8 м'ячів у спарингу на зборах – Ярмоленко дебютував голом і асистами, Лєднєв створив два шедеври