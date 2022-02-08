Динамо оголосило останнього суперника на зимових зборах
10:14 - Читать на русском
Київське Динамо обрало ще одного суперника на тренувальних зборах у Туреччині.
Динамо проведе контрольний матч з боснійським Широки Брієг, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Поєдинок відбудеться 10 лютого на арені Mardan Stadium, початок зустрічі – о 10:00. Цікаво, що спаринг стане останнім для киян на зборах – одразу після нього Динамо повернеться до Києва.
Додамо, що "біло-сині" офіційно повернуться в сезон 26 лютого – Динамо прийматиме вдома Інгулець. Початок зустрічі о 14:00.
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