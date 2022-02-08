Динамо объявило последнего соперника на зимних сборах
10:17 - Читати українською
Киевское Динамо выбрало еще одного соперника на тренировочном сборе в Турции.
Динамо проведет контрольный матч с боснийским Широки Бриегом, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Поединок состоится 10 февраля на арене Mardan Stadium, начало встречи – в 10:00. Интересно, что спарринг станет последним для киевлян на сборах – сразу после него Динамо вернется в Киев.
Добавим, что "бело-синие" официально вернутся в сезон 26 февраля – Динамо будет принимать дома Ингулец. Начало встречи в 14:00.
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