Киевское Динамо выбрало еще одного соперника на тренировочном сборе в Турции.

Динамо проведет контрольный матч с боснийским Широки Бриегом, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Поединок состоится 10 февраля на арене Mardan Stadium, начало встречи – в 10:00. Интересно, что спарринг станет последним для киевлян на сборах – сразу после него Динамо вернется в Киев.

Добавим, что "бело-синие" официально вернутся в сезон 26 февраля – Динамо будет принимать дома Ингулец. Начало встречи в 14:00.

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