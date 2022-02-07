Динамо – Рудар – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Динамо зустрічалось з Рударом в рамках товариського матчу. Дивіться відеоогляд спарингу на "Футбол 24".
Товариський матч 7 лютого 2022 року
Динамо – Рудар – 1:0
Гол: Вітінью, 84
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Кияни створили кілька моментів у першому таймі, але влучність підводила підопічних Луческу. Після перерви вже чорногорці могли відкривати рахунок, Бойко врятував.
Незадовго до фінального свистка "біло-сині" все ж організували переможний гол, який видався напрочуд красивим. Цікава комбінація киян завершилась ударом Вітінью у дальній нижній кут. Перемога Динамо – 1:0.
Наступний спаринг на "біло-синіх" очікує 8 лютого, команда Луческу зустрінеться з Динамо Тбілісі.
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