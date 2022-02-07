Динамо зустрічалось з Рударом в рамках товариського матчу. Дивіться відеоогляд спарингу на "Футбол 24".

Товариський матч 7 лютого 2022 року

Динамо – Рудар – 1:0

Гол: Вітінью, 84

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Кияни створили кілька моментів у першому таймі, але влучність підводила підопічних Луческу. Після перерви вже чорногорці могли відкривати рахунок, Бойко врятував.

Незадовго до фінального свистка "біло-сині" все ж організували переможний гол, який видався напрочуд красивим. Цікава комбінація киян завершилась ударом Вітінью у дальній нижній кут. Перемога Динамо – 1:0.

Наступний спаринг на "біло-синіх" очікує 8 лютого, команда Луческу зустрінеться з Динамо Тбілісі.

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