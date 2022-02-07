Товариський матч 7 лютого 2022 року

Динамо – Рудар – 0:0 (LIVE, 2 тайм)

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Кендзьора (Тимчик, 46), Бурда (Забарний, 46), Сирота (Боль, 46, Дубінчак (Караваєв, 46) – Бражко (Сидорчук, 46), Гармаш (Шапаренко, 46) – Антюх (Циганков, 46), Де Пена (Буяльський, 46), Вербіч (Вітінью, 46) – Кулач (Ванат, 46)

Динамо після нічиєї з Левскі починало новий тиждень турецьких зборів поєдинком проти чорногорського середняка, який днями поступився Колосу (0:1) і ще не перемагав у 2022 році. Якщо ще 10 років тому команда з Плєвлі стабільно виступала в єврокубках, то у поточному сезоні чемпіонату Чорногорії перебуває ближче до зони вильоту. Відзначимо, що вже завтра динамівці зіграють проти однойменного клубу з Тбілісі.

Динамо – Рудар: онлайн-трансляція матчу

Найцікавіше за перші 7 хвилин – поява песика, який вирішив поніжитися на турецькому сонечку праворуч від штрафного майданчика киян. Гармаш отримав неприємний удар в обличчя, а згодом нинішній капітан Динамо першим у звітному матчі пробив по воротах після скидання Вербіча, вище. Кендзьора спочатку не зовсім вдало зіграв на перехопленні, але сам же і підчистив, змістившись у центр оборони. Де Пена, який сьогодні вийшов грати "десятку", закручував з кутового. Воротар чорногорців ледь потягнув фірмовий удар Карлоса.

Кулач на межі фолу полетів у підкат. Це не сподобалося запальним суперникам, і вже на Вербіча полювали агресивним польотом ззаду в ноги. Де Пена знову класно виконав стандарт – Бурда пробивав з кількох метрів, але не влучив у площину воріт. Сирота підключився в атаку. Вийшло щось середнє між навісом та ударом, голкіпер Рудара впорався, незважаючи на рикошет від свого партнера. Пройшла атака флангом Дубінчака. Страхує інший крайній захисник Кендзьора, який змістився у центр і заблокував удар метрів з 10.

Класна атака з глибини від Бражка через Гармаша, стіночка з Де Пеною, переведення Кулача у зовсім вільну зону. Підвів лише фінальний постріл Вербіча, знову над поперечиною. Де Пена цього разу крутив зі стандарту на правому фланзі, воротар витягнув. Уругваєць блискуче подав і кутовий. У Гармаша не вийшов удар з вбивчої позиції, але відзначаємо черговий пас під удар від Карлоса. Кулач врятував під небезпечної контратаки тактичним фолом, заробивши жовту.

Де Пена тонко розігрував у штрафному з Вербічем. Словенця накрили вже у воротарському. Японський легіонер чорногорців Матсуі пробивав з-за меж штрафного, Бущан все контролював. Дубінчак також постраждав у доволі брудній боротьбі, відмахнувся суперник. Грамотно динамівці провели перший тайм у захисній роботі. Однак попереду все доволі сумно, хоча суперник дозволяв на більше. Основна гострота йшла від Де Пени, а ось партнери підтримували його пориви не найкращим чином.

Динамівці втратили непогану нагоду після комбінації Вітінью з Шапаренком – Микола не віддав останній пас на Ваната. У відповідь пропустили таки дуже небезпечний контрвипад. Бойко відверто виручив. Шапаренко і Циганков довели м'яч до Ваната. Пристойний дальній удар Владислава потягнув голкіпер Рудара. Караваєв скористався перехопленням Шапаренка і пробив з правої. На добиванні могли забити Ванат з Вітінью, але Владислав завадив бразильцю, а сам не реалізував момент. Легіонер засмучено розводить руками, молодий українець намагається виправдатися.

Циганков обігрався спочатку з Ванатом, а потім з Вітінью. Не вийшло тільки прошити воротаря з кількох метрів. На 72 хвилині Буяльський красиво розігрував з Циганковим, накинув на Шапаренка, а Микола від голкіпера поцілив лише у поперечину.