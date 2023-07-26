Заглембе Любін на своєму офіційному сайті повідомив про підписання 24-річного Сергія Булеци з Динамо.

Скандальний легіонер Динамо змінив команду – ще один шанс для зірки європейської збірної

Хавбек приєднався на правах оренди на 1 рік. Булеца є вихованцем Динамо, але за першу команду не зіграв жодного офіційного матчу. Останні два сезони півзахисник провів у орендах за СК Дніпро-1 і Зорю. Угода Сергія з Динамо розрахована до літа 2024 року. Відповідно, на цей момент є ризик, що чемпіон світу піде безкоштовно, якщо не продовжить контракт.

Цікаво, що кияни за сьогодні відпустило вже другого гравця – раніше "біло-сині" повідомили про перехід Жерсона Родрігеса в Сівасспор на правах оренди.

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