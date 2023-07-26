Луганський клуб серйозно підсилив склад в останній день подачі заявки на УПЛ.

Антон Боль, Олександр Яцик, Вікентій Волошин та Андерсон Джордан офіційно стали гравцями Зорі, повідомляє офіційний Facebook клубу.

Динамо офіційно відпустило чемпіона світу в Польщу – кияни позбулися двох гравців за день

Боль, Яцик та Волошин приєднались на правах оренди з Динамо на сезон 2023/24. Андерсон Джордан став повноцінним гравцем Зорі безкоштовно, приєднавшись на правах вільного агента.

До слова, луганці вже 29 липня стартують в УПЛ матчем з Рухом, початок о 15:00.

Довбик – найкращий навіть без гола, 2 явні провали, цифри капітана лякають: оцінки СК Дніпро-1 за старт у Лізі чемпіонів