Зоря оголосила про підписання чотирьох новачків – три динамівці та легіонер
20:28 - Читать на русском
Луганський клуб серйозно підсилив склад в останній день подачі заявки на УПЛ.
Антон Боль, Олександр Яцик, Вікентій Волошин та Андерсон Джордан офіційно стали гравцями Зорі, повідомляє офіційний Facebook клубу.
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Боль, Яцик та Волошин приєднались на правах оренди з Динамо на сезон 2023/24. Андерсон Джордан став повноцінним гравцем Зорі безкоштовно, приєднавшись на правах вільного агента.
До слова, луганці вже 29 липня стартують в УПЛ матчем з Рухом, початок о 15:00.
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