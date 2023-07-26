Заглембе Любин на своем официальном сайте сообщил о подписании 24-летнего Сергея Булецы из Динамо.

Скандальный легионер Динамо сменил команду – еще один шанс для звезды европейской сборной

Хавбек присоединился на правах аренды на 1 год. Булеца является воспитанником Динамо, но за первую команду не сыграл ни одного официального матча. Последние два сезона полузащитник провел в арендах за СК Днепр-1 и Зарю. Соглашение Сергея с Динамо рассчитано до лета 2024 года. Соответственно, на данный момент есть риск, что чемпион мира уйдет бесплатно, если не продлит контракт.

Интересно, что киевляне за сегодня отпустило уже второго игрока – ранее "бело-синие" сообщили о переходе Жерсона Родригеса в Сивасспор на правах аренды.

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