Динамо официально отпустило чемпиона мира в Польшу – киевляне лишились двух игроков за день
Полузащитник Сергей Булеца проведет следующий сезон в польском первенстве.
Заглембе Любин на своем официальном сайте сообщил о подписании 24-летнего Сергея Булецы из Динамо.
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Хавбек присоединился на правах аренды на 1 год. Булеца является воспитанником Динамо, но за первую команду не сыграл ни одного официального матча. Последние два сезона полузащитник провел в арендах за СК Днепр-1 и Зарю. Соглашение Сергея с Динамо рассчитано до лета 2024 года. Соответственно, на данный момент есть риск, что чемпион мира уйдет бесплатно, если не продлит контракт.
Интересно, что киевляне за сегодня отпустило уже второго игрока – ранее "бело-синие" сообщили о переходе Жерсона Родригеса в Сивасспор на правах аренды.
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