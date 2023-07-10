Київський клуб офіційно оголосив про підписання нового контракту з 31-річним гравцем. Угода розрахована ще на два сезони.

Динамо оголосило про черговий спаринг – цього разу буде доступна онлайн-трансляція

Раніше повідомлялося, що Караваєву доведеться піти на серйозні фінансові поступки, щоб продовжити виступи в Динамо. Футбол 24 інформував, що універсал отримував 20 тисяч доларів на місяць без урахування преміальних. Полісся було готове перехопити гравця збірної України, однак він таки залишиться в столичному гранді.

Нагадаємо, Караваєв виступає за Динамо з липня 2019 року, коли його придбали у Зорі. Відтоді провів у складі "біло-синіх" 130 матчів, оформив 4 голи та 15 асистів, здобув 5 титулів.

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