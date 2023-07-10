Киевский клуб официально объявил о подписании нового контракта с 31-летним игроком. Соглашение рассчитано еще на два сезона.

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Ранее сообщалось, что Караваеву придется пойти на серьезные финансовые уступки, чтобы продолжить выступления в Динамо. Футбол 24 информировал, что универсал получал 20 тысяч долларов в месяц без учета премиальных. Полесье было готово перехватить игрока сборной Украины, однако он останется в столичном гранде.

Напомним, Караваев выступает за Динамо с июля 2019 года, когда его приобрели у Зари. С тех пор провел в составе "бело-синих" 130 матчей, оформил 4 гола и 15 ассистов, завоевал 5 титулов.

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