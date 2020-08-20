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Динамо презентувало нестандартну домашню форму на сезон 2020/21

13:24 - Читать на русском
Динамо презентувало нестандартну домашню форму на сезон 2020/21
Презентація нової форми / Сайт Динамо

Київський клуб показав екіпірування, яке носитиме у домашніх матчах кампанії 2020/21.

Фотографії гравців у новій формі опублікував офіційний сайт Динамо. Основними кольорами залишилися синій та білий, однак з'явились нестандартні горизонтальні смуги на футболці.

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Домашня форма – це синьо-блакитні смуги на білому. Як пише прес-служба, малюнок на екіпіруванні нагадує хвилі Дніпра та символізує нову смугу в історії клубу. Виїзну та третю форму буде опубліковано пізніше. Технічним брендом Динамо залишається американська компанія New Balance.

Нагадаємо, перший офіційний матч УПЛ підопічні Луческу проведуть вже завтра, 21 серпня, проти донецького Олімпіка. Початок о 17:00.

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