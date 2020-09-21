Форвард Динамо Артем Кравець більше не є гравцем київського клубу.

Динамо та Кравець дійшли згоди щодо розриву контракту, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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"Таке рішення було прийнято після бесіди із головним тренером Мірчею Луческу та президентом Динамо Ігорем Суркісом. Керівництво київського клубу пішло назустріч Артему та дало можливість перейти до іншої команди, де він зможе отримувати більше ігрової практики", – йдеться у заяві київського клубу.

Цікаво, що нападник лише наприкінці серпня офіційно повернувся в рідний клуб, але у складі основної команди лише вийшов на заміну в матчі проти Львова.

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