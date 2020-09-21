Динамо знайшло недешеве підсилення захисту за океаном, – ЗМІ
Захисник Естудіантеса Факундо Мура потрапив до списку інтересів київського Динамо.
Кияни готують пропозицію у розмірі 5 млн євро за захисника Естудіантеса Факундо Муру, повідомляє видання Hoy.
Динамо знайшло потенційне підсилення в Аргентині
Зазначимо, що Динамо у випадку успішного трансферу отримає 100% прав на гравця. Аргентинець здебільшого виступає на лівому фланзі оборони, проте може зіграти і праворуч. Мура встиг пограти і у складі збірних Аргентини U-20 та U-23.
До слова, захисник загалом провів 19 матчів у складі Естудіантеса, записавши до свого активу 1 гол. Контракт Мури з аргентинським грандом дійсний до 2021 року.
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