Кияни готують пропозицію у розмірі 5 млн євро за захисника Естудіантеса Факундо Муру, повідомляє видання Hoy.

Динамо знайшло потенційне підсилення в Аргентині

Зазначимо, що Динамо у випадку успішного трансферу отримає 100% прав на гравця. Аргентинець здебільшого виступає на лівому фланзі оборони, проте може зіграти і праворуч. Мура встиг пограти і у складі збірних Аргентини U-20 та U-23.

До слова, захисник загалом провів 19 матчів у складі Естудіантеса, записавши до свого активу 1 гол. Контракт Мури з аргентинським грандом дійсний до 2021 року.

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