Динамо и Кравец договорились о разрыве контракта, сообщает официальный сайт Динамо.

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"Такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом Динамо Игорем Суркисом. Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики", – говорится в заявлении киевского клуба.

Интересно, что нападающий лишь в конце августа официально вернулся в родной клуб, но в составе основной команды только вышел на замену в матче против Львова.

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