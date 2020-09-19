Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Львів на "Футбол 24", стартував о 19:30. Кияни – між двома битвами Ліги чемпіонів. Після перемоги над АЗ настав час репетиції до зустрічі з Генком у плей-офф кваліфікації. Команда Луческу втратила очки з Десною в минулому турі, тому не мала права на помилку. Львів на старті УПЛ 2020/21 не вражає – то спалах зараження коронавірусом COVID-19, то розгромна поразка від Колоса. В історії протистояння команд це 10 матч. Динамівці виграли 8, а муніципали – 1.

Динамо – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Луческу випустив більш ніж резервний склад відносно того, що був у двох попередніх матчах в УПЛ та ЛЧ. Лєднєв, Шепелєв, Вербіч та Андрієвський дебютували в поточному сезоні з перших хвилин, Цітаішвілі та Сирота повернулися. Миколенко з АЗ грав центрбека, а нині вийшов на більш звичній позиції лівого захисника, до того ж з пов'язкою капітана – дебют у цій ролі в його 21 рік. Перший удар лише на 9-й хвилині. Шепелєв після розіграшу кутового подав, а Сирота без перешкод пробив дуже невдало. Дуже інтенсивно пресингує Львів у перші хвилин 20. Нічого не виходить в оновленого трикутника атаки Динамо: Цітаішвілі, Лєднєв і Вербіч відчувають серйозні труднощі зі створенням моментів.

Виманили кияни суперника у високий пресинг, після чого Бущан вивів Супрягу в перспективний забіг. Владислав переграв Кравчука на швидкості, увірвався в межі воротарського, але 26-річний захисник вибив м'яч у підкаті. Лєднєв випробував свою ліву – удар здалеку заблокували на кутовий. Не йдуть подачі з кута поля в киян. Львів краще виглядає у пресингу, цифри перших матчів сезону знаходять своє підтвердження. Луческу дуже нервує, але його крики тонуть в гучних підказках Цецадзе.

Львів кілька разів непогано перехоплював м'яч на половині поля динамівців або вибігав у контратаки правим флангом. Утім, 2 дальні удари Феліпе не мали жодних шансів залетіти у рамку. Дивовижна кількість браку від Кендзьори, Лєднєва, Цітаішвілі та Андрієвського, слабко виглядають і Супряга, Вербіч та Шепелєв. Нічого не працює в команді Луческу, вкрай рідко проходять господарі у штрафний суперника. Вербіч класно зіграв у підкаті, допоміг Лєднєву підібрати мяч у вільній зоні по центру. Богдан повернув словенцю, перший гострий момент аж на 39 хвилині – сейв Литовченка.

Миколенко відмінно потягнув м'яч, змістився у центр, залишив Шепелєву. Володимир нарешті розрізав захист, після чого Цітаішвілі чи не вперше залишився 1 в 1 з м'ячем у штрафному. Гіо накрутив захисника і видав Шепелєву – снаряд після рикошету опустився на ворота. Як і в матчі з Десною, Київ невідомо чим займався майже до 40 хвилини. Потім моменти трохи пішли. Шепелєв блискучим черпачом закинув на хід Миколенку, Цітаішвілі виграв повітря, а далі Лєднєв і Супряга не розібралися. Повний провал Динамо в перші 45 хвилин: 4:5 за ударами, 1:0 за влучаннями у площину воріт. З 7 кутових практично жодної небезпеки.

Вже у перерві Луческу випустив Шапаренка, Сидорчука, Циганкова та Буяльського замість Шепелєва, Андрієвського, Цітаішвілі та Лєднєва. Відразу Циганков створює момент Вербічу – не вийшло забити, не біда. Все той же Віктор після підбирання Буяльського котить за спини захисникам, а Клименчук завалює Супрягу. Циганков спокійно реалізував пенальті.