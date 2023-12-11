Найкращим тренером листопада визнано наставника Динамо Олександра Шовсковського, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Динамо поставило Минаю ультиматум щодо скандального матчу – технічної поразки не вимагатимуть лише за однієї умови

48-річний фахівець набрав 36% голосів і випередив Юрія Максимова (27%), Юрія Калітвінцева (20,2%) та Маріно Пушіча (16,8%).

Нагороду ж найкориснішого гравця отримав півзахисник киян Володимир Бражко (37,2%). Йому вдалось обійти Дениса Кузика (24,1%), Іллю Квасницю (19,5%) та Олександра Філліпова (19,2%).

Нагадаємо, у листопаді Динамо провелои три матчі: поступилось Шахтарю (0:1) під керівництвом Мірчі Луческу і здобуло дві перемоги вже з Шовковським – над Кривбасом і Рухом (двічі по 2:0). Поєдинок з Минаєм було перенесено через повітряну тривогу.

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