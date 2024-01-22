"Динамо шукає центрального захисника, українці не розглядаються. На сьогодні є два прізвища футболістів, які виступають у Європі.

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Один із них – південноамериканець. З ними двома ведуться перемовини. З ними вже пройшли розмови про те, що вони готові приїхати в Україну і вони підтвердили, що готові, грати, жити в Києві. Зараз тільки йде узгодження контрактів одного або іншого.

Сума – кілька мільйонів доларів, щоб ви розуміли. Там близько трьох мільйонів доларів сума, яку Динамо готове заплатити за центрального захисника, який відразу посилить команду і створить конкуренцію в цій ланці. Українці не розглядаються. Були думки, але, чесно кажучи, практично одразу і Бескоровайний, і Салюк, і Качараба не підійшли Олександру Шовковському.

Тому було вирішено взяти іноземця, був дуже великий пошук. З деякими гравцями вже майже домовилися, але потім почалися сім’ї, які почали плакати: "Там війна, куди ти їдеш?" і на цьому все закінчилося. Але зараз ніби є два… Не хочу бігти поперед батька в пекло. Я пообіцяв не називати, можливо вже наступного тижня назву. У Динамо думають, одного з цих центральних захисників придбають", – розповів Ігор Циганик в програмі Циганик LIVE.

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