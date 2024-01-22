Динамо выбрало главный трансферный приоритет – Шовковский забраковал украинцев, на радаре два игрока из Европы
Журналист Игорь Цыганык раскрыл трансферные планы Динамо. По его информации, главная задача киевлян – подписание центрального защитника.
"Динамо ищет центрального защитника, украинцы не рассматриваются. На сегодня есть две фамилии футболистов, которые выступают в Европе.
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Один из них – южноамериканец. С ними двумя ведутся переговоры. С ними уже прошли разговоры о том, что они готовы приехать в Украину и они подтвердили, что готовы играть, жить в Киеве. Сейчас только идет согласование контрактов одного или другого.
Сумма – несколько миллионов долларов, чтобы вы понимали. Там около трех миллионов долларов сумма, которую Динамо готово заплатить за центрального защитника, который сразу усилит команду и создаст конкуренцию в этом звене. Украинцы не рассматриваются. Были мысли, но, честно говоря, практически сразу и Бескоровайный, и Салюк, и Качараба не подошли Александру Шовковскому.
Поэтому было решено взять иностранца, был очень большой поиск. С некоторыми игроками уже почти договорились, но потом начались семьи, которые начали плакать: "Там война, куда ты едешь?" и на этом все закончилось. Но сейчас вроде есть два... Не хочу бежать впереди отца в ад. Я пообещал не называть, возможно уже на следующей неделе назову. В Динамо думают, одного из этих центральных защитников приобретут", – рассказал Игорь Цыганык в программе Цыганык LIVE.
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