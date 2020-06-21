Динамо не втратить друге місце, – екс-гравець киян

Колишній півзахисник Динамо Артем Яшкін поділився очікуваннями від матчу 27-го туру УПЛ проти Колоса.

"Вважаю, що Динамо – явний фаворит майбутньої зустрічі. Колос – новачок Прем'єр-ліги, у якого зараз вже немає турнірної мотивації. Та й у Динамо, на мій погляд, теж – тільки залишити за собою друге місце. Але це вже залежить від тренерів – знайти мотивацію для гравців на цей матч.

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Останні поєдинки сезону завжди потрібно намагатися грати добре, щоб залишити про себе приємне враження перед наступним сезоном. Необхідно показувати свою гру, хоча б для уболівальників, які зараз, при закритих трибунах, дивляться футбол по телевізору.

Очікую, що Динамо друге місце не втратить. Кияни зараз знайшли оптимальний баланс, від матчу до матчу додають у фізичному плані. Усі команди вийшли після карантину самі не свої, а Динамо, на мій погляд, швидше адаптувалося до нових умов", – поділився Яшкін в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, після 26 турів Динамо посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ – кияни набрали 52 пункти і на 3 очки випереджають Десну та Зорю, які займають третє і четверте місця відповідно. Матч проти Колоса відбудеться завтра, 22 червня, початок о 19:30.

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