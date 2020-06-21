"У нас немає права на помилку": Попов застеріг Динамо від недооцінки Колоса

Захисник Динамо Денис Попов поділився очікуваннями від поєдинку 27-го туру УПЛ проти Колоса.

"Підготовку до поєдинку з Колосом ми розпочали наступного ж дня після кубкової гри з Минаєм. Жодного вихідного у нас не було, адже зараз ми проводимо по два матчі на тиждень.

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На гру налаштовуємося дуже серйозно, адже у нас немає права на помилку. Під час командних зборів тренери детальніше нам розповіли, як саме будуватиметься підготовка до цього конкретного матчу.

З Колосом насамперед потрібно бути уважними. Вважаю, це цікавий суперник, у них є свій малюнок гри, тож вони можуть піднести сюрприз. Тому маємо бути готовими до всього та досягати позитивного результату. Будемо грати лише на перемогу", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 26 турів Динамо посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ – кияни набрали 52 пункти і на 3 очки випереджають Десну та Зорю, які займають третє і четверте місця відповідно.

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