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"У нас немає права на помилку": Попов застеріг Динамо від недооцінки Колоса

21 червня 12:38 - Читать на русском
"У нас немає права на помилку": Попов застеріг Динамо від недооцінки Колоса
Денис Попов / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Денис Попов поділився очікуваннями від поєдинку 27-го туру УПЛ проти Колоса.

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Підготовку до поєдинку з Колосом ми розпочали наступного ж дня після кубкової гри з Минаєм. Жодного вихідного у нас не було, адже зараз ми проводимо по два матчі на тиждень.

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На гру налаштовуємося дуже серйозно, адже у нас немає права на помилку. Під час командних зборів тренери детальніше нам розповіли, як саме будуватиметься підготовка до цього конкретного матчу.

З Колосом насамперед потрібно бути уважними. Вважаю, це цікавий суперник, у них є свій малюнок гри, тож вони можуть піднести сюрприз. Тому маємо бути готовими до всього та досягати позитивного результату. Будемо грати лише на перемогу", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 26 турів Динамо посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ – кияни набрали 52 пункти і на 3 очки випереджають Десну та Зорю, які займають третє і четверте місця відповідно.

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Динамо - Колос Колос Колос Динамо Динамо УПЛ Денис Денис Попов Минай Минай
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