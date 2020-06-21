Динамо не упустит второе место, – экс-игрок киевлян

Бывший полузащитник Динамо Артем Яшкин поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против Колоса.

"Считаю, что Динамо – явный фаворит предстоящей встречи. Колос – новичок Премьер-лиги, у которого сейчас уже нет турнирной мотивации. И в Динамо, на мой взгляд, тоже – только оставить за собой второе место. Но это уже зависит от тренеров – найти мотивацию для игроков на этот матч.

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Последние поединки сезона всегда нужно стараться играть хорошо, чтобы оставить о себе приятное впечатление перед следующим сезоном. Необходимо показывать свою игру, хотя бы для болельщиков, которые сейчас, при закрытых трибунах, смотрят футбол по телевизору.

Ожидаю, что Динамо второе место не упустит. Киевляне сейчас нашли оптимальный баланс, от матча к матчу прибавляют в физическом плане. Все команды вышли после карантина сами не свои, а Динамо, на мой взгляд, скорее адаптировалось к новым условиям", – поделился Яшкин в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, после 26 туров Динамо занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ – киевляне набрали 52 пункта и на 3 очка опережают Десну и Зарю, которые занимают третье и четвертое места соответственно. Матч против Колоса состоится завтра, 22 июня, начало в 19:30.

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