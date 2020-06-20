Шахтар достроково став чемпіоном України – вольова перемога над Олександрією в матчі з п'ятьма голами

Шахтар в рамках поєдинку 27-го туру УПЛ здобув дуже важку перемогу над Олександрією завдяки дублю Тете, ставши 13-разовим чемпіоном України.

Шахтар в разі перемоги над Олександрією оформив би дострокове чемпіонство, тож Луїш Каштру припинив експерименти зі складом, виставивши у старт найсильніших виконавців. Олександрійці ж приїхали реабілітовуватись за дві поспіль поразки з рахунком 1:5, причому Володимир Шаран залишив Паньківа у запасі – замість нього у ворота став Білик.

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"Гірники" одразу захопили ініціативу, а Олександрія відступила на власну третину поля, намагаючись контратакувати. Гостям на початку зустрічі навіть вдалося заробити кілька кутових, але оборона катастрофічно провалилася вже на 12-й хвилині – Мораєс відкрився у зоні між центрбеками, отримав розрізний пас від Тайсона й почав вихід сам на сам з Біликом. Його трішки притримав Шендрік, за що арбітр Ігор Пасхал призначив доволі суперечливий пенальті, навіть не переглядаючи відеоповтор. Тайсон впевнено реалізував вирок – 1:0.

За три хвилини Тайсон відібрав м'яч у Дубри, а Мораєс підхопив його й розстріляв ворота з носка, однак гол скасували через положення поза грою. Проблеми олександрійців на цьому не завершувались: в середині першого тайму травму отримав Гречишкін (його змінив Довгий), а "гірники" розкатували ефектні комбінації практично без спротиву – зрештою, на 32-й хвилині Марлос обігрався з Мораєсом, увірвався в штрафний і перекинув Білика. М'яч закотився у сітку, однак і цього разу гостей врятував офсайд (доволі сумнівний).

Лише після цього Олександрія розправила крила, організувавши кілька хороших контратак та заробивши низку стандартів. Найгостріший момент підопічних Шарана стався на 39-й хвилині, коли Лучкевич відкрився у вільній зоні перед штрафним, отримав своєчасну передачу й вийшов віч-на-віч з Пятовим, навіть обігравши його – втім, у порожні ворота не дав пробити Степаненко! Шахтар відповів ударом Марлоса метрів з 20-ти в руки Білику, на чому тайм і добіг кінця.

Здавалося, що по перерві Шахтар спокійно конвертує свою перевагу у розгром, однак Олександрія перегорнула зміст зустрічі всього за п'ять хвилин. Вже на 48-й гості заробили кутовий, подачу з якого потужним ударом головою замкнув Банада – 1:1. Проходить ще дві хвилини, Третьяков проривається лівим флангом і прострілює, Пятов помиляється на виході, а м'яч влучає в руку Матвієнку. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Третьяков – 1:2! "Гірники" побігли відігруватись, але діяли хаотично й з відчутною панікою.

Олександрія ж могла і третій забити в контратаці на 58-й хвилині, однак фінальний постріл Ковальця з правого краю карного майданчика пролетів у сантиметрах від лівої стійки. Луїш Каштру, тим часом, кинув у бій Тете, впевнений погляд якого вихопили камери. Вже через три хвилини після появи на полі бразилець покарав гостей за марнотратство, відкрившись на краю штрафного, дочекавшись подачі з лівого флангу, поклавши корпус і пробивши в дальній кут – 2:2!

Після цього близько 15 хвилин Шахтар розкатував м'яч на чужій половині поля без реальної гостроти. Олександрія всією командою сіла в оборону й допустила лише один удар по власних воротах – це Тете метрів з 11-ти замкнув навіс Сіпріано (вище воріт). Луїш Каштру вирішив піти ва-банк, на 75-й хвилині знявши з гри захисника Сіпріано й кинувши у бій Конопляку. Це був ризик, але хід спрацював: Євген на 78-й протягнув м'яч лівим флангом і виконав подачу на дальню стійку, а Тете пробив головою – 3:2!

Олександрія намагалася відігратися, але Шахтар за останні 10 хвилин основного часу майже нічого не дозволив супернику. Лише у останній контратаці на 90+5-й гості отримали можливість відігратися, вилетівши у контратаку з виходом Шастала на побачення з Пятовим, але відчайдушний підкат Хочалави в останню мить врятував "гірників" від пропущеного голу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря.

Після цієї звитяги "гірники" набрали 71 очко, відірвавшись від Динамо на 19 очок за п'ять турів до завершення чемпіонату. Таким чином, Шахтар став достроковим чемпіоном України – в 13-й раз у своїй історії. Вітаємо!

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