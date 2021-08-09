"Попов вибув на півроку, і зараз вже не йдеться про те, щоб віддавати Шабанова в оренду. Він буде розглядатися для заміни Дениса.

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Щодо майбутніх трансферів, про які говорив Ігор Суркіс, то як на мене команда досить укомплектована. На кожній позиції є серйозна конкуренція. Тому я сумніваюся, що когось ще будуть купувати, хоча трансферна політика клубу постійно ведеться. Якщо з'явиться хороший варіант, то чому б когось не придбати? Або хтось травмується. Але я думаю, що планових трансферів більше не буде", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

За літо Динамо підписало 5 новачків – Антюх (Колос), Рамірес (ДАК), Шкурін (ЦСКА Москва) і Кулач (Ворскла), Діалло (вільний агент).

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