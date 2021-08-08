Центральна зустріч 3-го туру УПЛ проходила у Запоріжжі, де Зоря приймала Динамо. Для киян цей поєдинок мав велике значення у питанні боротьби за чемпіонство – внаслідок вчорашньої поразки Шахтаря "біло-сині" отримали нагоду наздогнати донеччан у таблиці (при наявності матчу в запасі проти Миная). У "мужиків" була своя мотивація – вони намагались помститися за програш у фіналі Кубка та за домашнє фіаско у весняній зустрічі в попередньому сезоні.

"Матч з Динамо для мене не принциповий": Громов – про невизначеність Луческу та проблему Зорі

Мірча Луческу не приїхав у Запоріжжя через відновлення після операції, тож у технічній зоні Динамо керував Еміль Карас. У порівнянні з поєдинком проти Вереса, тренерський штаб киян провів чотири заміни в основі – травмованого Попова замінив Забарний, а замість Тимчика, Караваєва та Де Пени вийшли Кендзьора, Циганков та Родрігес. Віктор Скрипник, своєю чергою, повторив старт з матчу проти Інгульця, замінивши лишень Булецу – Сергій не міг зіграти через умови оренди. Його позицію закрив Крістіан Фагундес.

Зоря привчила до великої кількості контратак та височенного темпу в матчах проти грандів, але всього цього не спостерігалося у перші 20 хвилин зустрічі. Динамо контролювало рух м'яча й доволі швидко закріпилося на чужій половині, час від часу прориваючи оборону господарів розрізними передачами. Вже на 11-й хвилині кияни могли відсвяткувати взяття воріт, однак Гармаш, отримавши класний пас Сидорчука на правий край штрафного, пробив повз дальню стійку. Ще кілька перспективних закидань у карний майданчик до загострення не призвели.

У луганців за цей період не було нічого, крім дальнього неточного удару Шахаба на 15-й хвилині. Цей постріл став для "мужиків" фатальним: Бущан після нього виніс м'яч, а Жерсон зачепився за нього й втік від Фаворова на лівий фланг штрафного – звідти вінгер спробував пробити. Фаворов накрив спробу, але подальша подача Шапаренка з кутового завершилась замиканням від Сироти. Прямо в дальній нижній кут! 0:1.

Після забитого голу Динамо продовжувало працювати у звичному руслі, довго розкатуючи м'яч, тримаючи невисокий темп і час від часу загострюючи гру через короткі комбінації та дальні удари. Найкращий з них на 23-й хвилині провів Жерсон Родрігес, але Шевченко впевнено спіймав сферу. Хороших моментів не виникало, але й у Зорі нічого цікавого не було. Кияни тримали матч під повним контролем, а "мужики" прямо таки розчаровували своєю інертністю.

Підопічні Віктора Скрипника зуміли прокинутись в останній третині першого тайму, хоча за це довелося розплатитись розкриттям тилів. В цей період зустрічі гра пішла на зустрічних курсах – Динамо у ній не змогло створити бодай щось схоже на гольовий епізод, а от Зоря мала аж дві явні нагоди зрівняти рахунок.

Так, на 32-й хвилині Кочергін отримав передачу на лівому краю штрафного й покотив м'яч на дальню стійку – Крістіан намагався замкнути, але не встиг! На 39-й же Бущан невдало вибив простріл з правого флангу, а Сидорчук при спробі виносу скинув сферу на Громова – Артем метрів з 11-ти пробив у падінні через себе. Удар, однак виявився занадто неточним.

На перерву команди відправились за мінімальної переваги киян, однак на старті другого тайму луганці отримали шикарну нагоду забити у відповідь: Крістіан отримав скидку п'яткою від Шахаба й увірвався у штрафний, де його наздогнав Шапаренко – Микола атакував ззаду, бразилець впав. Господарі вимагали пенальті, але навіть на повторах важко сказати, чи був у цьому епізоді фол. Анатолій Абдула вирішив, що все було чисто.

Після цього епізоду обидва колективи обмінялись серію контратак без явного завершення. Поступово футболісти почали нервувати – Гармаш і Шапаренко на 55-й і 63-й хвилинах отримали жовту картку за розмови, а Назарина на 57-й побачив "гірчичник" за зрив атаки. На жаль, до початку 60-х хвилин взагалі не було цікавих моментів біля чужих воріт, що неабияк тривожило тренерський штаб Динамо. Еміль Карас через навушник активно радився чи то з Мірчею Луческу, чи то з асистентами на трибунах. Віктор Скрипник також не сидів без діла, замінивши Крістіана на Кабаєва.

Творчий процес обох тренерів вилився у надзвичайно яскраву середину тайму. Зоря прокинулась першою, ледь не зрівнявши рахунок на 64-й хвилині внаслідок пострілу Шахаба з дистанції у ближню дев'ятку – Бущан парирував. Ще за три хвилини забивати міг Кочергін, який замкнув простріл Кабаєва з правого флангу, однак Владислав не влучив у дальній кут.

Наступний крок зробило Динамо: Еміль Карас провів потрійну заміну, випустивши Де Пену, Тимчика й Караваєва, а вже за хвилину потужний простріл Караваєва завершився ударом Миколенка – Шевченко парирував, однак Імереков на відскоку підіграв собі рукою. Пенальті! Де Пена на 71-й хвилині взявся виконувати "11-метровий", але Шевченко витягнув його постріл!

Неймовірно, але вже за чотири хвилини пенальті заробила Зоря! Його привіз Сидорчук, який не розрахував підкат у власному штрафному, зрізавши Кочергіна. Здавалося, що зараз луганці таки зрівняють, однак Фаворов з "позначки" влучив у стійку!

За марнотратство покарання прилетіло вже за чотири хвилини: Миколенко з лівого флангу викотив передачу у карний майданчик на самотнього Буяльського, а Віталій спокійно вистрілив у ближній кут – 0:2! Караваєв на 82-й хвилині міг і добити "мужиків", увірвавшись на правий край штрафного й потужно пробивши, але Шевченко виручив господарів.

Зоря намагалася відродити інтригу. Віктор Скрипник одразу ж кинув у бій Руфаті та Фрімпонга, а ще перед голом на полі з'явилися Гладкий і Цвек. Луганці летіли вперед, отримавши нагоду відзначитись зі штрафного на 84-й хвилині – втім, Назарина пробив неточно. Міг забивати і Гладкий, який підчатував помилку Тимчика, але його постріл з лівого кута карного майданчика відправився на трибуни. Динамо ж мало шанс покарати за сміливість у компенсований час внаслідок вривання Де Пени на лівий край штрафного – втім, його удар парирував Шевченко, а неоковирне добивання від Кулача пройшло поруч зі стійкою.

Зоря таки змогла прошити Бущана на 90+4-й хвилині внаслідок виходу Фрімпонга віч-на-віч, але це вже був гол престижу. Часу на порятунок нічиї у господарів не було. Фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо.

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