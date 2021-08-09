Журналіст Ігор Циганик не залишив без уваги епізод у матчі Зоря – Динамо (1:2) за участі Шапаренка та Де Пени.

"У Шапаренка поволі з'являється характер лідера команди. Але по факту я знаю, що Луческу колись оголосив, що у Динамо є штатні пенальтисти. Циганков, Де Пена, Жерсон – коли вони є на полі, то порядок такий.

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Думаю, вони все з'ясують і все буде гаразд. Склалося враження, що Де Пена десь втратив мотивацію грати за Динамо і десь знизив до себе відповідальність, адже раніше оголосив, що контракт не продовжуватиме. Не думаю, що це незамінний футболіст і його відхід стане проблемою для Динамо. Так, у нього є певний рівень, але я не вважаю, що всі забаганки Де Пени слід задовольняти і боротися за нього", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, під час поєдинку проти Зорі Шапаренко влаштував суперечку з Де Пеною за право пробити пенальті. Уругваєць "переміг" українця, але реалізувати 11-метровий не зумів.

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