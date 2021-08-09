"Попов выбыл на полгода, и сейчас уже речь не идет о том, чтобы отдавать Шабанова в аренду. Он будет рассматриваться для замены Дениса.

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Относительно будущих трансферов, о которых говорил Игорь Суркис, как по мне, то команда достаточно укомплектована. На каждой позиции есть серьезная конкуренция. Поэтому я сомневаюсь, что кого-то еще будут покупать, хотя трансферная политика клуба постоянно ведется. Если появится хороший вариант, то почему бы кого-то не приобрести? Или кто-то травмируется. Но я думаю, что плановых трансферов больше не будет", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

За лето Динамо подписало 5 новичков – Антюх (Колос), Рамирес (ДАК), Шкурин (ЦСКА) и Кулач (Ворскла), Диалло (свободный агент).

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