Динамо назвало найкращого гравця команди у листопаді
2 грудня 11:55 - Читать на русском
"Біло-сині" оприлюднили результати голосування вболівальників за найкориснішого виконавця команди минулого місяця.
Найкращим гравцем Динамо у листопаді за результатами опитування став голкіпер Георгій Бущан, повідомляє офіційний сайт киян.
Шовковський повернув у роздягальню Динамо важливий елемент – за часів Луческу на це було табу
У голосуванні 29-річний воротар набрав 45% голосів і випередив Владислава Ваната (19%), Олександра Караваєва (15%), Олександра Тимчика (11%) та Владислава Кабаєва (9%).
Нагадаємо, минулого місяця Бущан провів у складі киян 3 матчі (проти Шахтаря, Кривбаса та Руха), в яких пропустив 1 гол.
СК Дніпро-1 – Ворскла і ще два матчі УПЛ. Анонс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter