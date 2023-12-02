Найкращим гравцем Динамо у листопаді за результатами опитування став голкіпер Георгій Бущан, повідомляє офіційний сайт киян.

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У голосуванні 29-річний воротар набрав 45% голосів і випередив Владислава Ваната (19%), Олександра Караваєва (15%), Олександра Тимчика (11%) та Владислава Кабаєва (9%).

Нагадаємо, минулого місяця Бущан провів у складі киян 3 матчі (проти Шахтаря, Кривбаса та Руха), в яких пропустив 1 гол.

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