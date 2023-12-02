"Бело-синие" обнародовали результаты голосования болельщиков за самого полезного исполнителя команды в прошлом месяце.

Лучшим игроком Динамо в ноябре по результатам опроса стал голкипер Георгий Бущан, сообщает официальный сайт киевлян.

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В голосовании 29-летний вратарь набрал 45% голосов и опередил Владислава Ваната (19%), Александра Караваева (15%), Александра Тымчика (11%) и Владислава Кабаева (9%).

Напомним, в прошлом месяце Бущан провел в составе киевлян 3 матча (против Шахтера, Кривбасса и Руха), в которых пропустил 1 гол.

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