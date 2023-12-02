В рамках 16-го туру УПЛ СК Дніпро-1 прийме Ворсклу, Колос зіграє з Оболонню, а Кривбас – з Олександрією. Анонс і прогноз букмекерів підкаже "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Ворскла

Матч СК Дніпро-1 – Ворскла відбудеться сьогодні, 2-го грудня, на стадіоні Дніпро-Арена. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на каналі "2+2".

СК Дніпро-1 лідирує в турнірній таблиці, однак розслаблятись зарано. Кривбас і Полісся відстають всього на два залікових бали, а Шахтар позаду у восьми – ніби й нормально, однак "гірники" мають два матчі в запасі. Випасти за межі топ-3 підопічні Юрія Максимова до паузи вже не зможуть, але команда явно бажає здобути друге поспіль "зимове чемпіонство".

Поєдинок з Чорноморцем у понеділок довів, що "спортклубівці" у повному порядку. Так, їм допомогло раннє вилучення Авагімяна, а одесити в якийсь момент були близькими до 3:3, однак то таке – дніпряни домінували, здобувши заслужену перемогу 4:2. Так, нічого особливого у грі не було, але це і є футбол Юрія Максимова. У прагматичному стилі він зносить усіх своїх суперників, ефективно реалізовуючи можливості свого складу.

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У Ворскли цього складу ледве вистачає на стартову 11-ку. Титанічні зусилля Віктора Скрипника тримають полтавців на плаву, однак про стабільність не може бути й мови. Бойова нічия з Металістом 1925 змінилась розгромом Оболоні в Кубку, після якого сталися "нулі" з Минаєм – хоча там і газон був жахливим, і арбітраж, і пенальті не забили. Потім сталася мінімальна перемога над Оболонню в УПЛ, яка продовжилась нульовою нічиєю з ЛНЗ.

Тим не менш, протягом п'яти матчів поспіль "зелено-білі" не знають поразок. Востаннє ворскляни програли Дніпру-1 наприкінці жовтня – попри рахунок 2:3, поєдинок проходив під диктовку Юрія Максимова, а підопічні Віктора Скрипника допустили гігантську кількість простих помилок в обороні. Дніпровці розкатували їх під рясною зливою й на справжньому городі, а сьогодні газон буде значно кращим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Філіппов (під питанням), Когут, Третьяков – Чеснаков (під питанням), Рамірес

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Ворскла

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов

Ворскла: Ісенко – Пердута, Павлюк, Крупський, Корнієнко – Челядін, Нестеренко – Феліпе, Кане, Якубу – Степанюк

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає СК Дніпро-1 фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Юрія Максимова дають 1.49, а на тріумф Ворскли – 8.00. Нічию оцінили коефіцієнтом 4.35.

Фахівці не очікують великої кількості голів. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.07, аналогічний тотал менше – 1.85. Гол Олексія Гуцуляка помножить вашу ставку на 2.75, а Руслана Степанюка – на 3.00.

Колос – Оболонь

Матч Колос – Оболонь відбудеться сьогодні, 2-го грудня, на стадіоні Колос у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитись гру можна на MEGOGO.

Про Колос і так сказати нічого, а тут ковалівці ще й пропустили попередній тур. Підопічні Ярослава Вишняка відпочивають з 10 листопада, заповнивши паузу програшним спарингом з Вересом. Можна лишень відзначити майстерність у захисті своїх воріт – не в останню чергу це сталося завдяки грі голкіпера Фесюна, у якого найвища кількість відведених очікуваних голів в УПЛ.

Головний тренер Оболоні – Валерій Іващенко – влаштував епічний скандал. "Жінки не встигають за ритмом важкого чоловічого футболу, не бачать моментів, не встигають за епізодами, потребують підказок. Такі моменти вибивають із колії. Могли б у жіночому футболі працювати", – заявив коуч команди, весь футбол якої побудований на збиванні темпу і намаганнях перетворити футбол у міксфайт. І понеслось...

Михайло Співаковський назвав свободу рабством сексизм антисексизмом, а арбітриня Софія Причина іронічно запропонувала колежанкам варити борщ, мити посуд і сидіти вдома. Українське суспільство в обговоренні очевидних речей традиційно розкололося, влаштувавши срач у коментах.

Між тим, Оболонь тримається над зоною вильоту лишень завдяки додатковим показникам, а безвиграшна серія киян у всіх турнірах досягла п'яти матчів (при чотирьох безнадійних поразках). Валерій Іващенко впевнений, що у всіх бідах винні арбітри (особливо жінки), а не друга найгірша оборона й атака УПЛ. Хай там як, права на осічку у "пивоварів" більше немає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цуріков, Ранжел – Прокопенко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Оболонь

Колос: Фесюн – Чорноморець, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Богданов, Демченко, Ємець – Болбат, Безбородько, Тотовицький

Оболонь: Рибка – Карась, Дубко, Лук'янчук – Фатєєв, Мороз, Косовський, Приймак, Осман – Суханов, Краснопір

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Колос фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Ярослава Вишняка дають 1.72, а на тріумф Оболоні – 6.40. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.45.

Фахівці очікують на низьку кількість голів. Навіть тотал більше 2.0 оцінюється коефіцієнтом 2.06, в той час як на аналогічний тотал менше дають 1.86. Гол Дениса Безбородька помножить вашу ставку на 2.55, а Сергія Суханова – на 3.20.

Кривбас – Олександрія

Матч Кривбас – Олександрія відбудеться сьогодні, 2-го листопада, на стадіоні Гірник у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі Кривбаса.

Кривбас залишається в трійці лідерів УПЛ, маючи хороші шанси зазимувати в цій зоні. Пауза ой як потрібна підопічним Юрія Вернидуба – після розгрому СК Дніпро-1 криворіжці почали вкрай швидко збавляти оберти. Спочатку сталася нудна нічия з Поліссям, потім команда тактично програла Динамо, а перемога над безнадійним Минаєм виявилась мінімальною. Між тим, Шахтар перебуває всього у п'яти очках позаду.

Спад Кривбаса – прекрасний шанс для Олександрії. "Аграрії" протягом останнього місяця відчутно додавали у якості свого футболу. Так, він все одно був неідеальний, але прогрес помітний – зрештою, він вилився у перемогу над Вересом. Першу за 11 турів.

Завдяки цьому успіху підопічні Руслана Ротаня наблизились до виходу із зони перехідних матчів. Залишилось тільки обійти Оболонь, у якої перевага за додатковими показниками. З іншого боку, позаду підтискають Верес і Зоря, які відстають на 1-3 очки відповідно. Саме тому осічка є неприпустимою для олександрійців.

От тільки вони пропустили попередній тур через негоду, внаслідок чого не згоріли дискваліфікації двох ключових захисників. Та і загалом лазарет переповнений. У Руслана Ротаня, в принципі, є заміни для цих виконавців, однак він втрачає глибину складу – можливо, саме тому букмекери і не вірять у його сьогоднішній успіх.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець – Михайленко, Мартинюк, Калітвінцев, Ковалець, Білошевський

Дискваліфіковані: Вакулко – Скорко, Логінов

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Олександрія

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Дебелко, Задерака – Кожушко

Олександрія: Шевченко – Копина, Кравченко, Савченко, Хосе Ернандес – Сігєєв, Шостак, Плакса – Джевані, Погорілий, Шулянський

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Кривбас фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Юрія Вернидуба дають 1.66, а на тріумф Олександрії – 6.20. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.75.

Фахівці не очікують великої кількості голів. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.34, аналогічний тотал менше – 1.61. Гол Олега Кожушка помножить вашу ставку на 2.10, а Андрія Кулакова – на 3.00.

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