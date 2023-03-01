Динамо натякнуло на несподіваного новачка – він протистояв киянам на зборах
1 березня 17:13 - Читать на русском
"Біло-сині" готують новий трансфер напередодні поновлення сезону.
Динамо на своїй сторінці у Facebook опублікувало світлину з матчу зі Шкендією, замазавши обличчя гравця з північномакедонського клубу.
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У дописі кияни написали "чекаємо на трансфер". Судячи зі світлини, потенційним новачком може стати 19-річний опорний півзахисник Решат Рамадані.
У поточному сезоні хавбек провів 21 поєдинок за Шкендію, в яких відзначився 1 асистом.
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