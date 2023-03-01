Українська асоціація футболу детально розтлумачила, як поділили виплати солідарності УЄФА між представниками всіх професіональних ліг країни.

Комітет затвердив наступний порядок розподілу коштів платежів солідарності УЄФА 2023 року, спрямованих на розвиток дитячо-юнацького футболу, між клубами УПЛ та ПФЛ за результатами спортивного сезону-2021/2022:

1. 90 (дев’яносто) відсотків від загальної суми коштів платежів солідарності УЄФА 2023 року за результатами спортивного сезону-2021/2022 – у рівних частинах між усіма чинними клубами УПЛ, що не брали участі у групових етапах Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій УЄФА в сезоні-2021/2022, тобто між усіма чинними клубами УПЛ сезону-2022/2023, окрім ФК Динамо (Київ), ФК Зоря (Луганськ) та ФК Шахтар (Донецьк);

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2. 10 (десять) відсотків від загальної суми коштів платежів солідарності УЄФА 2023 року за результатами спортивного сезону-2021/2022 – між чинними клубами ПФЛ сезону-2022/2023 у наступному співвідношенні:

– 80 (вісімдесят) відсотків від зазначеної суми коштів – у рівних частинах між чинними клубами Першої ліги ПФЛ сезону-2022/2023;

– 20 (двадцять) відсотків від зазначеної суми коштів – у рівних частинах між чинними клубами Другої ліги ПФЛ сезону-2022/2023, – йдеться на офіційному сайті УАФ.

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