"Біло-сині" проявляють інтерес до півзахисника Маккабі Тель-Авів Дора Перетца. Вже в січні він нібито може приєднатись до киян.

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За інформацією Sport5, поки що незрозуміло, чи буде Динамо робити офіційний запит щодо гравця збірної Ізраїлю. Сам Перетц вже заявив про бажання покинути Маккабі для розвитку власної кар'єри.

До слова, контракт Дора з клубом завершиться влітку 2021 року. У поточному сезоні він вже встиг провести за Тель-Авів 24 поєдинки, в яких відзначився двома голами та шістьма асистами. Портал Transfermarkt оцінює хавбека в 1,4 мільйони євро.

Варто зауважити, що ізраїльський клуб є суперником Шахтаря в 1/16 Ліги Європи, а тому у разі придбання Динамо суттєво послабить опонента "гірників".

Нагадаємо, "біло-сині" були за крок від підписання гравця Маккабі Петах-Тіква Ліеля Абади, але наразі перемовини тимчасово призупинені.

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