Динамо стежить за іноземним опорником – це буде суттєве придбання, – Циганик
20:12 - Читать на русском
Журналіст Ігор Циганик анонсував можливий трансфер київського Динамо.
"Є один футболіст, за яким Динамо стежить. Останню відповідь по ньому повинен дати Мірча Луческу. Не можу сказати прізвища, але це гравець опорної зони, не українець. Центральний півзахисник.
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По ньому зараз будуть приймати рішення. Якщо вдасться домовитися, то це буде суттєве придбання", – повідомив Циганик у ефірі ЦиганикLive.
Нагадаємо, Динамо пішло на зимову паузу лідером УПЛ, а також пробилося в 1/16 Ліги Європи.
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