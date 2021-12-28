"Є один футболіст, за яким Динамо стежить. Останню відповідь по ньому повинен дати Мірча Луческу. Не можу сказати прізвища, але це гравець опорної зони, не українець. Центральний півзахисник.

Динамо з унікальним показником перебуває поблизу топ-10 історичного рейтингу Ліги чемпіонів

По ньому зараз будуть приймати рішення. Якщо вдасться домовитися, то це буде суттєве придбання", – повідомив Циганик у ефірі ЦиганикLive.

Нагадаємо, Динамо пішло на зимову паузу лідером УПЛ, а також пробилося в 1/16 Ліги Європи.

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