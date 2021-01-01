У переході 19-річного хавбека в Динамо виникли непередбачувані труднощі. Зокрема, президент Маккабі Петах-Тіква Аві Лузон отримав попередній контракт Ліеля, але окремі деталі угоди його не влаштували.

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Як повідомляє One, йдеться про покарання за дисциплінарні порушення. Президент, який водночас виступає і агентом півзахисника, відправив у Київ деякі правки, але Динамо їх не прийняло. Після цього перемовини були тимчасово призупинені.

Очікується, що новий етап переговорів розпочнеться вже 5 січня. За його результатами буде відома доля трансферу Ліеля. Якщо ж президента ізраїльського клубу не влаштує підсумок домовленостей, то він може накласти вето на переїзд в Україну. На фоні цих подій, півзахисника включили у заявку на найближчий матч чемпіонату, який пройде 4 січня.

Зауважимо, раніше повідомлялось, що кияни погодили трансфер 19-річного гравця Маккабі Петах-Тіква. Цю інформацію підтвердив і батько футболіста. Вже наступного тижня угода мала бути підписана.

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