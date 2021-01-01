"Бело-синие" проявляют интерес к полузащитнику Маккаби Тель-Авив Дору Перетцу. Уже в январе он якобы может присоединиться к киевлянам.

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По информации Sport5, пока непонятно, будет ли Динамо делать официальный запрос относительно игрока сборной Израиля. Сам Перетц уже заявил о желании покинуть Маккаби для развития собственной карьеры.

К слову, контракт Дора с клубом завершится летом 2021 года. В текущем сезоне он уже успел провести за Тель-Авив 24 поединка, в которых отметился двумя голами и шестью ассистами. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1,4 миллиона евро.

Стоит заметить, что израильский клуб является соперником Шахтера в 1/16 Лиги Европы, а потому в случае приобретения Динамо существенно ослабит оппонента "горняков".

Напомним, "бело-синие" были в шаге от подписания игрока Маккаби Петах-Тиква Лиэля Абади, но пока переговоры временно приостановлены.

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