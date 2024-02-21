Сьогодні остаточно визначилися кількісні квоти відвідуваності глядачами матчів клубів УПЛ – у відповідності до наказів Мінмолодьспорту та його рекомендаціям щодо створення робочих груп, які визначають можливість залучення вболівальників на кожну арену, інформує TaТоТаке.

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На вершині списку Динамо і Чорноморець, які можуть пускати на свої стадіони до 2000 осіб. Натомість СК Дніпро-1 став єдиним клубом УПЛ, який відмовився від квот. Причини – близька дистанція до лінії фронту та складнощі з сертифікованими бомбосховищами біля стадіону. Київські клуби, а також Металіст 1925 і Зоря поки не отримали дозвіл від військових організацій у регіоні. Луганці перший матч проти Ворскли проведуть у Житомирі без глядачів.

Нагадаємо, УПЛ повертається вже 23 лютого матчем ЛНЗ – Кривбас. Квоти усіх клубів виглядають наступним чином:

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