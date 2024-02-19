"Чи зможе Динамо поборотися за чемпіонство УПЛ? Динамо повинно поборотися за чемпіонство. Повинно. Воно мусить боротися. По-іншому просто бути не може.

Склад дуже хороший у Динамо, є досвідчені футболісти. Не скажеш, що це молода команда, хоча, звісно, є і молоді гравці. Є Бражко, є Волошин, дай бог, буде Михавко, Нещерет може стати, хоча поки що є Бущан.

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Знову ж таки, все, що хочеш, може статися. Динамо абсолютно справедливо може претендувати на чемпіонство УПЛ, якщо у Шовковського буде так складатися, як воно складалося минулої весни, коли хворів Луческу, і наприкінці осені, коли пішов Луческу, а Шовковський знову видав дуже хороший результат.

Але, знову ж таки, це повинно йти, повинно складатися. Щоб були червоні картки у суперників, ще там щось. Я дивився товариські матчі, але там футболісти не викладаються на повну. Чогось нового я там не побачив. Команда грає так, як грала при Луческу. Дай бог, можливо, Шовковський вдосконалить цю гру, і команда зможе виграти чемпіонат", – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, першу частину сезону 2023/24 Динамо завершило на 5-й позиції УПЛ. У "біло-синіх" 28 очок і три гри в запасі. Кривбас і Дніпро-1 мають по 34 бали. У Шахтаря 31 пункт і дві гри в запасі.

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