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ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО

Гармаш: Я не знаю, як краще грати

14:42 2216 Читать на русском
Гармаш: Я не знаю, як краще грати
Денис Гармаш / фото: Футбол 24

Півзахисник Динамо Денис Гармаш розповів про свої враження від матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса (0:0).

"Я не знаю, як краще грати. Зрозуміло, що є куди рости. У Аякса було більше моментів, а ми намагалися не пропустити і забити, щоб зберегти інтригу. У підсумку нам не вдалося забити.

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У всіх поганий настрій. Аякс краще грав, а нам ще треба тренуватися. Ми почали добре, хвилин 10, а потім – чи то задихнулися, чи то вони зрозуміли, як ми граємо. У другому таймі я почав поспішати відкрити рахунок, як і мої партнери, тому втрачали м'яч і отримували контратаки.

Всім хотілося грати в Лізі чемпіонів: нам, уболівальникам, президентові, але тепер це відкладається на наступний сезон.

Супряга? Хороший, швидкий нападник, думаю, у нього все попереду", – розповів Гармаш ютуб-каналу Динамо.

Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом (0:0) та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
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Динамо - Аякс Динамо Динамо Ліга чемпіонів Денис Гармаш Денис Гармаш
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