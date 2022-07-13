Кривбас, який продовжує активну трансферну кампанію перед стартом у Прем'єр-лізі, готовий орендувати Назара Волошина в Динамо. Про це повідомляє Динамоманія.

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19-річний правий вінгер все ще не дебютував за першу команду "біло-синіх" в офіційних матчах, хоча є одним із лідерів колективу U-19. Мірча Луческу взяв його на перший збір у Швейцарію і випустив у кількох поєдинках, але потім відправив Волошина назад у молодіжку.

Судячи з усього, наставник Динамо наразі не бачить Назара в першій команді. Відповідно, кияни можуть відпустити одного з головних талантів академії, щоб той отримував ігрову практику на рівні УПЛ.

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