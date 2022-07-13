У полузащитника Динамо Назара Волошина есть шанс дебютировать в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба.

Кривбасс, который продолжает активную трансферную кампанию перед стартом в Премьер-лиге, готов арендовать Назара Волошина у Динамо. Об этом сообщает Динамомания.

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19-летний правый вингер все еще не дебютировал за первую команду "бело-синих" в официальных матчах, хотя является одним из лидеров коллектива U-19. Мирча Луческу взял его на первый сбор в Швейцарию и выпустил в нескольких поединках, но затем отправил Волошина обратно в молодежку.

Судя по всему, наставник Динамо пока не видит Назара в первой команде. Соответственно, киевляне могут отпустить один из главных талантов академии, чтобы тот получал игровую практику на уровне УПЛ.

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