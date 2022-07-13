Другий товариський матч 12 липня 2022

Ліон – Динамо – 3:0

Голи: Люкеба, 53, Буайє, 74, Лега, 77

Ліон (стартовий склад): Антоні Лопеш – Гюсто, Люкеба, Тьяго Мендес, Енріке – Рен-Аделаїд, Лепенан, Фавр – Тете, Ляказетт, Токо-Екамбі (к)

Динамо: Бущан (Нещерет, 55) – Кендзьора (Тимчик, 68), Попов (Боль, 68), Забарний, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський (Дубінчак, 46), Вербіч (Ванат, 75) – Бєсєдін

Динамо після перемоги над Ліоном у версії резервів з певними винятками у суперника перевірило й основу, яку через 8 днів чекає перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Відтак логічно, що Луческу виставив склад, який по суті вже втретє (лише Караваєв одного разу поступився Дубінчаку) награвав до старту в єврокубках. У стартовому складі французів відзначаємо вихід вінгера Тете, який належить донецькому Шахтарю. Ляказетт, який повернувся з лондонського Арсенала, також зіграв з перших хвилин.

Ліон – Динамо: онлайн-трансляція другого матчу (відео) – Луческу виставляє склад під ЛЧ

Хороший пресинг у киян на старті зустрічі. Намагаються також через пас виходити в атаки від Бущана. Воротар розрізав пресинг Ліона накиданням на Караваєва, який відрізав ще кількох суперників пасом на Буяльського. Саме Віталій і завершував атаку після подачі Циганкова. Ефектний удар у падінні – зовсім трохи влучності не вистачило. Тете один із найактивніших у "ткачів". В одному моменті орендований у Шахтаря вінгер пройшов кількох суперників у штрафному, але далі захисники розібралися і заблокували його удар. В іншому – бразилець дуже вже картинно випрошував пенальті після тіні контакту з Поповим, а міг би й бити у воротарському!

Ганебна поразка киян у відеоогляді поєдинку Ліон – Динамо – 3:0

Сидорчук навіть у спарингу заробляє зайву жовту в центрі поля. Не встигав капітан Динамо, а до того даремно вирішив пробити здалеку, хоча після відбирання у 25-метровій зоні можна було розіграти через партнерів. Ляказетт віддав у розріз, Токо-Екамбі не зустрів опору Кендзьори, однак Бущан вчасно вийшов, викинув руку і залишив капітана суперника розчарованим. Ляказетт на дриблінгу не помічає Шапаренка і змушує фолити Забарного. Мендес зі штрафного влучив у стінку. Ліон виглядає солідніше, хоча команда Петера Боша, екс-тренера Ярмоленка в Борусії Дортмунд, лише на вихідних зіграла перший матч після відпустки.

Тете на Токо-Екамбі у штрафний, той кидає у центр ідеально під удар Фавру, за яким не встигає Циганков. Відверто пробачає французька команда. Віктор ще й тричі загубив перспективні атаки невдалими рішеннями у фінальній третині. Непогано, звісно, накриває Ліон, але якось забагато браку від лідера Динамо, який так хоче трансферу в один із найсильніших топ-чемпіонатів. Циганков і зі штрафного не найкраще зіграв, пробивши у стінку.

Возить Токо-Екамбі, динамівці дивляться кіно, поки камерунець проходить і віддає праворуч. А ось Тете пробиває дуже невдало метрів з 22. Не найбільш інтенсивний пресинг французів, на який українці відповідають пулянням у боротьбу, але зачепитися за м'яч у центрі поля стабільно не виходить. Суперник у посередніх кондиціях без низки основних півзахисників контролює гру краще. Водночас динамівцям попри пожежі на обох флангах вдалося уникнути катастрофи. По суті дозволили лише 2 вбивчі моменти проти одного у Буяльського.

Схоже, травмувався Віталій, якому у першому таймі дісталося по ногах. У перерві замість Буяльського вийшов Дубінчак, який грає на лівому фланзі оборони. Відтак Караваєв перейшов на правий край атаки, а Циганков – у центр під нападниками. Віктор двічі непогано підхоплював м'ячі у нових зонах, але партнери не розвинули атаку. Бєсєдін програв дуель на другому поверсіх після кутового, Бущан невпевнено відбив перед собою, а Люкеба добив, поки Забарний переглядав кіно у першому ряді.

Оригінально. Нещерет замінив Бущана на 55 хвилині. Через результативну помилку? Циганков закинув на фланг, Дубінчак увімкнув швидкість і подав, а Караваєв зобов'язаний був використовувати промах суперника. Однак Олександр пробив повз ближній кут. Шедевральний удар здалеку. Буяйє отримав ціле життя часу, поки Сидорчук і Забарний лише спостерігали. Снаряд ефектно пірнув по дузі в самісінький кутик. Секу Лега знущально легко перекинув Нещерета. Перед гольовим ударом Забарний пропустив поміж ніг розрізний пас. Доводять до розгрому зелені ноунейми з молодіжки Ліона, яким 18 і 19 років відповідно.

Боль закинув діагональ на фланг. Караваєв у центр, Циганков продовжив, а Ванат не влучив з кількох метрів. Кілька спроб Динамо забити молодіжці суперника хоча б гол престижу. Дуже кволенько, без натхнення, ідей і натяку на характер. Абсолютно провальний спаринг для команди Луческу. Далеко не проти основи, далеко не найкращого клубу чемпіонату Франції, який ще пізніше вийшов з канікул. Фактично без ударів у площину воріт з прохідним двором у власному штрафному. Фенербахче вимальовується серйозним фаворитом мйбутньої дуелі.

Основа Динамо виглядає абсолютно не готовою, 0 ударів у площину воріт

Якщо Вербіча випускають не для трансферу кудись подалі, то рішення тренерського штабу абсолютно незрозумілі. Так, Ванат має куди менше досвіду. Однак він створює реальну загрозу, притягував моменти проти обох складів Ліона. Словенець уже в Легії був тінню своєї найкращої версії, а дещо випадковий гол Люцерну не змінює становища. Кудись біжить, якісь там зони навіть у штрафному насичує. А вихлоп такий самий, як кількість влучних ударів у звітному матчі. Навіть Циганков, який видав доволі бездарний матч з купою втрат і загублених передумов для створення моментів, 2 потенційно гольові паси віддав.

Що з Шапаренком і Сидорчуком, взагалі зрозуміти важко. Сподіваємося, це лише важкість у ногах під навантаженнями, яка мине через тиждень чи хоча б два. Всі ми чудово знаємо, як Микола вміє тягнути м'яч уперед. Зараз, однак, той же Шепелєв робить це значно якісніше і впевненіше. Основні ж центральні півзахисники Динамо знову запам'яталися лише фолами і нервами. Через пасивність у центрі поля та недостатню ефективність вінгерів майже не отримує м'ячів поблизу воріт суперника Буяльський. Віталія зняли ще у перерві, і навряд чи це покарання від Луческу – швидше пошкодження, таке тривожне за 7 днів до Фенера.

Забарний "доклався" як мінімум до 2 голів, але в обороні загалом було мало світлих плям

Важко знайти гірший матч Іллі за весь час у Динамо. Втратив свого гравця на подачі з кута поля, а потім спостерігав, як він добиває Бущана. Пустив між ногами знущальний пас від дітей Ліона на гол, який встановив розгромний рахунок. Та й при другому взятті воріт проявив, звісно, швидшу реакцію, ніж у "лінивця" Сидорчука, але все одно певний час просто пасивно дивився на суперника. Оборона пускала у свій штрафний дуже часто та щедро. На жаль, не в одному цьому матчі. Хіба що Попов чіплявся за своїх гравців і бився до кінця. До решти гравців є великі питання.

План Луческу не працює абсолютно – румуну здають нерви

У всіх 3 матчах основи Динамо програвало за очікуваними голами. Навіть Люцерн був гостріший і ближчий до перемоги, хоча там деякі моменти посипалися після замін стартерів. Видимість контролю трималася до певного моменту, але під добротним тиском все посипалося. Якась дитяча неспроможність динамівців грати під інтенсивним тиском високого пресингу не змінюється роками. Як і регулярні немислимі провали на стандартах. Луческу лютував і кричав на своїх гравців, але в нинішньому стані вони навряд чи готові на більше.

Недарма лунали чутки про перемовини з Ярмоленком. Румунський тренер хизувався своєю серією без поразок у 2022 році, яка налічувала понад 20 матчів. Були там і вельми поважні суперники. Однак іронічно, що остаточно все завалилося на юних ліонських нахабах, які мало що бачили у футболі. Якщо Буяльський травмувався і пропустить матч(і) з Фенербахче, доведеться або міняти структуру з переведенням Циганкова у центр, або ризикувати з Гармашем. Але що робити, коли Шепелєв готовий краще за Шапаренка, але лише у варіанті запасного складу? Дилема Ваната й Вербіча теж серйозна. Ну, і чи варто ризикнути Дубінчаком ліворуч, а Караваєва перевести на звичнішу позицію чи зробити джокером? Питань мало ставати менше, натомість розрахунок Луческу поки не дає підстав мріяти про Лігу чемпіонів.

Динамо розбило резерв Ліона із зірковим бразильцем – Супряга і Гармаш ефектно зробили гру, Ванат не забив пенальті