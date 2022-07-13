Турецький клуб залишився без головної зірки напередодні двоматчевого протистояння з українцями у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Месут Озіл та Фенербахче за обопільною згодою сторін достроково розірвали контракт, який був чинний до 2024 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Колишня зірка Арсенала приєднався до "канарок" у січні 2021-го, але протягом всього часу мав конфлікти з тренером та керівництвом. У березні цього року Месута взагалі виключили зі складу, тому після перемовин сторони ухвалили рішення розійтись.

Загалом Озіл встиг провести у футболці Фенербахче 38 поєдинків, забити вісім м'ячів та віддати три результативні передачі.

Нагадаємо, турки є суперниками Динамо у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ. Перший поєдинок відбудеться 20 липня у Лодзі, матч-відповідь – 27-го у Стамбулі.

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