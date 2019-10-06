Динамо мотивувало Лугано на першу перемогу після тривалої невтішної серії

Фанати Лугано вже близько двох місяців не святкували перемог своїх улюбленців, 10-й тур чемпіонату Швейцарії змінив ситуацію.

Сьйон приймав Лугано в рамках 10-го туру швейцарської Суперліги. Команди обмінялись голами у другому таймі, а коли здавалось, що нічия неминуча, гості зуміли забити вирішальний м'яч перед фінальним свистком.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Це перша перемога Лугано за 8 матчів поспіль. Востаннє підопічні Челестіні перемагали Конкордію (5:0) ще 16 серпня у Кубку Швейцарії.

Нагадаємо, Лугано перебуває у групі В Ліги Європи разом із київським Динамо. Перша зустріч між цими суперниками завершилась нічиєю (0:0).

Вся команда як гі*но в ополонці, або Що вийде, якщо в слові Динамо зробити 6 помилок: реакція соцмереж на нічию з Лугано