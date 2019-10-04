Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Динамо не змогло перемогти Лугано у матчі 2 туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу Лугано – Динамо.

Лугано активно розпочав поєдинок, до чого кияни явно не були готовими. За це "біло-синіх" могли болісно покарати упродовж стартових 15 хвилин, однак нападникам швейцарської команди бракувало майстерності у завершальній стадії.

Лугано – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Згодом динамівці змогли дещо приструнити Лугано, хоча створити щось небезпечне підопічним Олексія Михайличенка також не вдавалося. В цей період віце-чемпіони України змогли провести лише кілька непоганих підходів, в яких особливо виділявся Циганков, однак загалом цей відрізок зустрічі не заслуговував на увагу вболівальників на трибунах.

По перерві Динамо продовжило тиск на ворота Лугано, додавши до активності моменти. Щоправда, гості не могли доводити свої атаки до логічного завершення, через що довгоочікуваний гол так і не приходив. Швейцарці ж на 87-й хвилині ледь не шокували Динамо штрафним, подачу з якого головою замкнув Маріч – поперечина врятувала киян! Далі було ще й добивання, однак Бущан легко спіймав м'яч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Динамо розписало нічию з Лугано у виїзному матчі Ліги Європи