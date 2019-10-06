Динамо мотивировало Лугано на первую победу после длительной неутешительной серии

Фанаты Лугано уже около двух месяцев не праздновали побед своих любимцев, 10-й тур чемпионата Швейцарии изменил ситуацию.

Сьон принимал Лугано в рамках 10-го тура швейцарской Суперлиги. Команды обменялись голами во втором тайме, а когда казалось, что ничья неизбежна, гости сумели забить решающий мяч перед финальным свистком.

Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

Это первая победа Лугано за 8 матчей подряд. Последний раз подопечные Челестини побеждали Конкордию (5:0) еще 16 августа в Кубке Швейцарии.

Напомним, Лугано находится в группе В Лиги Европы вместе с киевским Динамо. Первая встреча между этими соперниками завершилась ничьей (0:0).

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