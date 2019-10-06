toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СК ДНЕПР-1 - ШАХТЕР КОЛОС - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ВУЛВЕРХЭМПТОН ИНТЕР - ЮВЕНТУС

Динамо мотивировало Лугано на первую победу после длительной неутешительной серии

6 октября 22:35 22 Читати українською
Динамо мотивировало Лугано на первую победу после длительной неутешительной серии
Сьон – Лугано / Фото ФК Лугано

Фанаты Лугано уже около двух месяцев не праздновали побед своих любимцев, 10-й тур чемпионата Швейцарии изменил ситуацию.

Сьон принимал Лугано в рамках 10-го тура швейцарской Суперлиги. Команды обменялись голами во втором тайме, а когда казалось, что ничья неизбежна, гости сумели забить решающий мяч перед финальным свистком.

Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

Это первая победа Лугано за 8 матчей подряд. Последний раз подопечные Челестини побеждали Конкордию (5:0) еще 16 августа в Кубке Швейцарии.

Напомним, Лугано находится в группе В Лиги Европы вместе с киевским Динамо. Первая встреча между этими соперниками завершилась ничьей (0:0).

Вся команда як гі*но в ополонці, або Що вийде, якщо в слові Динамо зробити 6 помилок: реакція соцмереж на нічию з Лугано

blog_ava
Динамо – Колос: Цыганков и Беседин разрывают, судья позорит всех, эффектный ответ самого ненавистного игрока УПЛ
6 октября
2895
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мир Сьон Сьон Лугано Лугано
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
26
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук