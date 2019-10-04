Бущан пояснив, чому Динамо не змогло обіграти Лугано

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував нічию з Лугано в матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Що зіграв – плюс. Не виграли – мінус. Могли перемогти, не використали моменти, і воротар їхній добре теж грав.

Бойко травмувався на розминці перед грою проти Лугано

Що з Бойком? Не знаю, не бачив момент ушкодження. Він травмувався на розминці, хвилин за 15 до матчу я дізнався, що зіграю. Не встиг злякатися. Ми ж готуємося, знаємо свою роботу, тому не злякався.

У першому таймі вони пресингували, виходили в атаку завдяки довгим передачам. На початку матчу у них це виходило, у них були активні фланги. Швидше за все, ми не зовсім увійшли в гру, але потім втягнулися, і у них не було моментів.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

В другому таймі, вважаю, з'явилося більше концентрації і поменшало безглуздих втрат. Ми прибрали зайві обрізки, повністю взяли гру під контроль, мало не дотиснули.

Цей матч дає нам мінус два очки. Лугано грав чудово, їм теж потрібно віддати належне. Нічого, у нас ще багато матчів попереду. Наше завдання – вийти з групи, ми його виконаємо", – сказав Бущан в ефірі телеканалу Футбол 1.

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